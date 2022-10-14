Контроль за промышленным выловом кутума усилят в Дагестане

Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов провёл совещание с руководителями рыболовных предприятий по вопросам промышленного вылова и повышения воспроизводства кутума в регионе. Вице-премьер сообщил, что в республике выделена квота в 33 тонны на вылов кутума. Однако, популяция данного вида нестабильна, наблюдается значительное снижение её численности.

«В связи с этим следует проработать вопрос о введении ограничений на вылов кутума на определённое время, что позволит восстановить популяцию и даст положительные результаты, а также улучшить работу по искусственному воспроизводству», — сказал Абдулмуталибов.

О складывающейся ситуации более детально рассказал председатель Комитета по рыбному хозяйству Дагестана Виктор Руденко. По его словам, сегодня в республике около тридцати официально функционирующих пунктов выгрузки выловленной рыбы, из которых только пять имеют лицензию на вылов кутума. Основной промысел данного вида расположен в южной зоне Дагестана.

«Анализ ситуации в отрасли демонстрирует необходимость усиления контроля сферы реализации продукции, добытой незаконным путём, охраны водных биологических ресурсов и снижения объемов незаконного промысла», — резюмировал Руденко.

Данная позиция была поддержана руководителями рыбных хозяйств.