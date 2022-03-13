Контракты по нацпроектам должны быть заключены в ускоренном темпе

Зампредседателя Правительства Дагестана Руслан Алиев провел совещание по реализации нацпроектов и освоении выделенных на это средств. В рамках совещания были выслушаны отчёты по реализации нацпрооектов по каждой отдельной сфере: здравоохранению, образованию, культуре и т.д.

Руслан Алиев подчеркнул, что заключение всех запланированных контрактов — задача превостепенной важности на настоящий момент: средства не должны остаться неосвоенными.

В то же время некоторые контракты требуют особого подхода ввиду вероятности отсутствия нужного оборудования на рынке. Для такого случая предложено предоставить перечень оборудования в Минпромторг РД для размещения на единой федеральной площадке.