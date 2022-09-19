Контракты на закупку и строительство объектов в рамках нацпроектов должны заключаться в начале года

Об этом руководителям органов власти и муниципалитетов напомнил первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев.

По словам заместителя Председателя Правительства РД, при заключении контрактов во второй половине года появляется риск перенесения остатков неизрасходованных средств на следующий год, а объекты могут быть не сданы в срок.

На сегодняшний день по двум национальным проектам достигнуто 100% кассовое исполнение – «Производительность труда» и «Туризм и индустрия гостеприимства», доложил первый вице-премьер главе Дагестана.

Он призвал руководителей повысить оперативность в принятии управленческих решений и устранении бюрократических проволочек.