Контакты горячих линий по специальной военной операции и мобилизации

С 22 сентября служба 122 задействована для информирования населения по вопросам частичной мобилизации на всей территории страны. Соответствующее поручение дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Министерством цифрового развития Республики Дагестан также создана горячая линия по номеру 122.

Кроме того, был создан чат-бот. С его помощью можно получить ответы на вопросы, связанные с частичной мобилизацией. В частности, можно узнать: кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение предусмотрено для мобилизуемых граждан, кому положена отсрочка и многие другие. В Минцифре отмечают, что пользоваться ботом можно круглосуточно и с любого устройства — смартфона, ноутбука или компьютера. Для этого необходимо перейти по ссылке. В ведомстве добавили, что чат-бот будет обновляться по мере поступления новой информации. Также функционирует телеграм-бот informmobil05 Центра управления регионом РД. Примут ваши жалобы и ответят на все интересующие вопросы и работники аппарата Уполномоченного по правам человека в Дагестане по телефону: (8722)67-31-38. Подать заявление о нарушениях в ходе частичной мобилизации жители Дагестана могут и в электронной приемной на официальном сайте Народного собрания РД, по электронной почте nsrdag@yandex.ru или по номеру 8 (8722) 67-33-25 с 09:00 до 20:00.

Горячую линию запустила и Прокуратура Республики Дагестан. Она курирует вопросы исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по частичной мобилизации. Обращения принимаются по следующим номерам: 8 (8722) 62-84-45 (группа приёма обращений граждан) по будням с 9:00 до 18:00; 8 (8722) 62-68-01, 67-44-09 (контактное лицо – Алиметов Эмин Аждарович) по будням с 9:00 до 18:00; 8 (928) 514-05-00, 8 (8722) 67-95-24 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни. По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия. Центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента РФ о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных создан и на базе отделения Народного фронта. Жалобу можно оставить в региональном отделении по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина,1 (здание министерства по национальной политике и делам религии, 1 этаж), а также позвонив на номера: 516044, 516043 и 516045. На официальном сайте Объясняем.рф можно узнать точные ответы на главные вопросы о частичной мобилизации. Добавим, что в каждом муниципальном образовании республики действуют свои горячие линии.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/kontakty-gorjachih-linij-po-specialnoj-voennoj-operacii-i-mobilizacii/