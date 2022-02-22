Константин Долгов назвал отношение общества к ситуации с Донбасcом тестом на человеколюбие

Сенатор Константин Долгов озвучил свое мнение газете «Взгляд» относительно ситуации с присоединением Донбаcса.

Сенатор считает размещение беженцев на территории России правильным решением, учитывая нахождение на территории ДНР и ЛНР нескольких сотен тысяч граждан нашей страны.

Подробнее на https://vz.ru/news/2022/2/21/1144801.html

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