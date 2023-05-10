Конноспортивный праздник, посвященный 78 годовщине Великой Победы, прошел в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района

Живописный пейзаж и небывалой красоты и грации скакуны способствовали хорошему настроению местных болельщиков, которых набралось немало. Состязания грациозных скакунов захватывали зрителей своей зрелищностью.

Организаторы спортивного праздника: администрация Буйнакского района и руководство селения Кафыр-Кумух, сделали все, чтобы болельщики запомнили этот день.

Тут же прошли и соревнования по национальным видам спорта, в которых, помимо спортсменов из Буйнакского района, приняли участие и богатыри из близлежащих регионов.

В конноспортивном празднике приняли участие около 50 лучших скакунов из Дагестана и Чеченской Республики. Всего состоялось 5 заездов.

Для победителей и призеров администрацией района были учреждены денежные вознаграждения.