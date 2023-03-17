Конкурсный отбор проекта «Литературные резиденции»

Ассоциация союза писателей и издателей России (АСПИР) приглашает биографов и переводчиков в литературные резиденции.

И максимально сокращает путь между автором и издательством. Литературная резиденция — место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Здесь они в течение 20 дней работают в практически идеальных условиях, совмещая уединенный труд и дружеское общение, а также встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи, знакомятся с новым регионом. Здесь можно получить (онлайн или лично) профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей.

В прошлом году работали семь резиденций АСПИР — близ Ясной Поляны и в легендарном Комарово, в Пятигорске, Свердловской, Оренбуржской, Орловской, Новосибирской областях и под Благовещенском. Всего через них прошли более 200 писателей — многие из них только здесь сумели завершить книги, над которыми работали подолгу. Некоторые книги уже вышли в печать. В мае 2023 г. Ассоциация союзов писателей и издателей России приглашает писателей в две резиденции: с 03.05 по 23.05 — в Волгоградской области (г. Волжский, гостиничный комплекс «Плёс») — для авторов литературных биографий (6 мест); с 05.05. по 25.05 — на Алтае (пос. Борзовая Заимка под Барнаулом, парк-отель «Чайка») — для литературных переводчиков (6 мест).

Экспертную комиссию, которая определит победителей конкурса в обе резиденции, возглавят главные редакторы двух крупнейших издательств — «Молодой гвардии» и ОГИ. Для участия в резиденции в Волжском нужно отправить на конкурс ранее не опубликованные, но близкие к завершению художественные, научнопопулярные, академические и исторические жизнеописания. А для участия в переводческой резиденции на Алтае — также ранее не опубликованные и близкие к завершению переводы романов, повестей, пьес, сборников стихов и рассказов с любого иностранного языка и языков народов России — на русский. Тем, кто победит в конкурсе, АСПИР предоставляет проживание в одноместном номере и трехразовое питание, оплачивает дорогу. Прием заявок в резиденцию для биографов в Волжский продлится до 31 марта, а в переводческую резиденцию на Алтай — до 1 апреля. Ограничений по возрасту и месту жительства в пределах Российской Федерации нет.

Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте Ассоциации: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnye-rezidenczii-volgograd/