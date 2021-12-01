Конкурс стихов!

К 70-летию газеты «Вести Агула» (Агъуларин хабарар) редакция издания объявляет конкурс среди школьников «Агъуларин захрафа» (Сокровище Агула). Жюри будет оценивать чтение стихов участников собственного сочинения и стихов агульских поэтов на агульском языке.

Конкурс будет проходить в онлайн-режиме. Участники конкурса должны будут прислать в редакцию видеоролики длительностью до 2 минут с указанием ФИО, возраста, класса, школы и автора стихотворения. Конкурс будет проходить с 1 по 7 декабря.

10 лучших по мнению жюри чтецов примут участие в очном финале в редакции газеты. Все участники конкурса получат призы. Победителей и участников финала ждут денежные призы и грамоты:

1 место — 5000 рублей

2 место — 3000 рублей

3 место — 2000 рублей

4-5 места — 1000 рублей.

В состав жюри входят опытные учителя родного языка и сотрудники редакции.

Видеоролики нужно прислать на WatsApp или telegram, привязанного к номеру тел. 8 928 502 56 84.

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