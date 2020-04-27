Конкурс «Семья и будущее России». Премиальный фонд: 2 млн. руб

Приглашаем принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2020. Премиальный фонд конкурса: 2 млн. руб. Организатор Фонд Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, фонда целевого капитала «Истоки».

К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты творческих коллективов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ или отдельных журналистов, а также Заявки-анкеты представителей ВУЗов.

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»: работы (не менее 10 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2019 года до 15 июня 2020 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2018 года до 15 июня 2020 года.

Работы на КОНКУРС принимаются с 20 марта 2020 г. до 15 июня 2020 г.

Впервые введена номинация «Социальные проекты СМИ»!

Расскажите о своем проекте, который помог решить социальную проблему или системно помог нуждающемуся человеку (семье)!

150 финалистов будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву (проезд за счет финалиста, размещение за счет организаторов).

70 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Общий призовой фонд 1 943 000 руб. (Выделяется Всероссийской программой «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного).

За первое место в каждой номинации – 55 000 рублей.

За второе место в каждой номинации – 40 000 рублей.

За третье место в каждой номинации – 25 000 рублей.

Спецприз Председателя жюри конкурса – 10 000 рублей.

Рекомендация: Если у вас несколько тематических проектов или несколько авторов, которые создали 10 и более материалов на семейную тематику, лучше оформлять отдельные заявки (в каждой не менее 10 материалов)! Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

О получении вашей заявки на электронную почту оргкомитета Заявитель будет проинформирован в ответном автоматическом письме (подтверждается получение письма, отдельным письмом по мере обработки заявок Заявитель будет проинформирован о соответствии заявки требованиям Конкурса и получит номер заявки (процесс обработки заявок занимает много времени (1-3 недели) – не затягивайте с отправкой заявок).

Координатор Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России»: Сухенко Ольга Степановна.

Тел: 8-925-527-09-30, 8-495-641-52-00 доп.1110; Эл. почта: fap.smi.konkurs2020@mail.ru, сайт: www.fap.ru

Группа в facebook Ассоциации журналистов, освещающих семейную тематику: https://www.facebook.com/groups/1486655571641454/