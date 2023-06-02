Конкурс профессионального мастерства «Строймастер» состоялся в Каспийске

В Каспийске в ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» сегодня состоялся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023» членов ассоциации «Национального объединения строителей» (НОСТРОЙ) по Республике Дагестан.

Соорганизатор конкурса СРО «Гильдия строителей СКФО», которая определила в качестве базового центра подготовки высококвалифицированных рабочих строительных профессий ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» в Каспийске, ежегодно проводит региональные этапы Национального конкурса «Строймастер» среди саморегулируемых организаций СКФО.

Конкурс «Строймастер» проводится с 2010 года по инициативе «Национального объединения строителей». В этом году были разыграны номинации лучших специалистов рабочих профессий среди каменщиков, сварщиков, штукатуров и монтажников. Соревнования эти всегда проходят с огоньком и задором. Не стал исключением и нынешний год. Участники показали свое мастерство и волю к победе.

Успех в региональном этапе — это не только шанс показать себя, получить диплом и денежное вознаграждение, но и возможность участия во всероссийском финале конкурса.

«Мы сделаем все возможное чтобы достичь роста строительной отрасли Дагестана, чтобы заработная плата была у строителей достойная, а вы студенты колледжа шли на строительный рынок Дагестана и страны, и становились высокооплачиваемыми высокопрофессиональными востребованными специалистами», — сказал на торжественном открытии конкурса Президент СРО «Гильдия строителей СКФО» Али Шахбанов.

С добрыми словами напутствия также выступила директор по развитию — руководитель Проектного офиса Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Елена Парикова, с участием которой в этот день в колледже также состоялся круглый стол посвященного актуальным вопросам развития кадрового потенциала строительной отрасли Дагестана.

В обсуждении злободневных проблем профессионального образования в сфере строительства в каспийский колледж также приняли участие представители министерства образования и науки, министерства труда и министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

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