Республиканский конкурс «Народов много — страна одна» стартовал в Дагестане. Организатором мероприятия выступает Миннац Дагестана.

В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные, а также общественные организации, действующие на территории Дагестана, а также постоянно проживающие в регионе лица. Конкурс будет проводиться по пяти номинациям, в числе которых национальные игры и стихи о родине. Конкурсная программа включает в себя три этапа, заключительный из которых пройдёт 20 октября в Махачкале. Победители и призёры соревнования получат денежные призы. Подать заявку на участие в конкурсе возможно на сайте https://nmso05.ru/.