Конкурс на присуждение грантов Главы РД в области СМИ

На основании решения Совета по грантам Главы Республики Дагестан, в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151
«О грантах Главы Республики Дагестан и их размеры, утверждённые этим Указом» и Порядком предоставления грантов Главы Республики Дагестан, утверждённым постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2020 г. № 220, Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет о приеме конкурсных проектов на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации в 2023 году с 15 февраля.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
— на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках;
— на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
— на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику;
— на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи;
— на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;
— на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику;
— на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения.
Документы на конкурс представляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru/) до 15 июля 2023 года включительно.
Датой представления участником конкурса заявки считается день её поступления в Министерство цифрового развития Республики Дагестан через портал «Мой Дагестан».
Заявку необходимо представить как в бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Насрутдинова д.1А, до 15 июля 2023 года с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Квалификация и опыт руководителя проекта должны соответствовать деятельности, осуществляемой им в прошлом, что может служить подтверждением опыта и знанию специфики выполнения предлагаемого проекта.
Мотивы отклонения заявок авторам не сообщаются. Материалы заявок не возвращаются.
Соискателями могут выступать физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.
Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива в текущем году имеет право быть участником (в качестве руководителя или исполнителя) только одного проекта, представленного на ежегодный конкурс.
Условия финансирования сообщаются руководителям проектов после публикации распоряжения Главы Республики Дагестан о присуждении грантов.
Подробная информация представлена на сайте Правительства Республики Дагестан: www.e-dag.ru, Агентства информации и печати Республики Дагестан: www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты», и на портале «Мой Дагестан»: https://mydagestan.e-dag.ru/.