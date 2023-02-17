Конкурс на присуждение грантов Главы РД в области СМИ

На основании решения Совета по грантам Главы Республики Дагестан, в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151

«О грантах Главы Республики Дагестан и их размеры, утверждённые этим Указом» и Порядком предоставления грантов Главы Республики Дагестан, утверждённым постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2020 г. № 220, Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет о приеме конкурсных проектов на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации в 2023 году с 15 февраля.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

— на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках;

— на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику;

— на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи;

— на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;

— на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику;

— на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения.

Документы на конкурс представляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru/) до 15 июля 2023 года включительно.

Датой представления участником конкурса заявки считается день её поступления в Министерство цифрового развития Республики Дагестан через портал «Мой Дагестан».

Заявку необходимо представить как в бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: 367000, г. Махачкала, пр. Насрутдинова д.1А, до 15 июля 2023 года с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Квалификация и опыт руководителя проекта должны соответствовать деятельности, осуществляемой им в прошлом, что может служить подтверждением опыта и знанию специфики выполнения предлагаемого проекта.

Мотивы отклонения заявок авторам не сообщаются. Материалы заявок не возвращаются.

Соискателями могут выступать физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.

Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива в текущем году имеет право быть участником (в качестве руководителя или исполнителя) только одного проекта, представленного на ежегодный конкурс.

Условия финансирования сообщаются руководителям проектов после публикации распоряжения Главы Республики Дагестан о присуждении грантов.

Подробная информация представлена на сайте Правительства Республики Дагестан: www.e-dag.ru, Агентства информации и печати Республики Дагестан: www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты», и на портале «Мой Дагестан»: https://mydagestan.e-dag.ru/.