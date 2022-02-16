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Конкурс на лучший антитеррористический контент

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Информация
о приеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший антитеррористический контент (далее — Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».
Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2022 году.
Номинации Конкурса:
— Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
— Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн).
— Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):
Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы формата А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе. Материалы могут быть на русском языке и на языках народов Дагестана. К материалам на языках народов Дагестана должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылкой на материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан.
Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.
Состав заявки:
— заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра информации и печати Республики Дагестан.
— конкурсная работа (материал).
— данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала.
Срок приема заявок – с 15 февраля по 30 июня 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 10 июля 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:
— «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач». Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия — 70 тыс. рублей, вторая — 50 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.
— «Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн)». Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: первая премия — 60 тыс. рублей, вторая — 40 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.
— «Публикация в печатном и интернет СМИ». Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия — 50 тыс. рублей, вторая — 40 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@mininformrd.ru.
Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.
Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.
Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

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