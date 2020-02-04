Конкурс на должность главы сельского поселения «сельсовет Курагский»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КУРАГСКИЙ» АГУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

с. Кураг. № 02 от «27» января 2020 года

Решение

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Курагский».

В соответствии с пунктом 19 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Курагский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Курагский», от 08 июня 2015 года №16, Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Курагский»,

решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы сельского поселения «сельсовет Курагский» на рассмотрение Собрания депутатов.

2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Курагский» — 25 февраля 2020 года.

Конкурс провести в здании администрации сельского поселения «сельсовет Курагский».

Время начала конкурса:10.00 ч.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Курагский».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 27 января 2020 года по 24 февраля 2020 года.

5. Определить место приема документов здание администрации сельского поселения «сельсовет Курагский», кабинет секретаря администрации сельского поселения «сельсовет Курагский» в рабочие дни с 08:00 ч. до 17:00 ч.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):

1) Маллаева Магомедтагира Шабановича — депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Курагский».

2) Магомедов Ибрагим Фархатович — директор МКОУ»Курагская СОШ» «Агульский район».

3) Махаева Рамазана Гафуровича — депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовт Курагский».

7. Направить настоящее решение Главе муниципального района «Агульский район» Республики Дагестан, для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.

8. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести Агула».

Председательствующий на заседании

Собрания депутатов СП «сельсовет

Курагский» депутат Магомедов И.Ф.