Конкурс на должность главы сельского поселения «село Буркихан»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БУРКИХАН» АГУЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

с. Буркихан № 02 от «27» января 2020 года

Решение

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Буркихан».

В соответствии с пунктом 19 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Буркихан», утвержденного решением Собрания депутатов сельского поселения «село Буркихан», от 08 июня 2015 года №16, Собрание депутатов сельского поселения «село Буркихан»,

решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на замещение должности главы сельского поселения «село Буркихан» на рассмотрение Собрания депутатов.

2. Установить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Буркихан» — 25 февраля 2020 года.

Конкурс провести в здании администрации сельского поселения «село Буркихан». Время начала конкурса:10.00 ч.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагается), определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Буркихан».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 27 января 2020 года по 24 февраля 2020 года.

5. Определить место приема документов здание администрации сельского поселения «село Буркихан», кабинет секретаря администрации сельского поселения «село Буркихан» в рабочие дни с 08:00 ч. до 17:00 ч.

6. Назначить следующих членов конкурсной комиссии (половина состава):

1) Абдулхаликова Алимурада Рамазановича — депутата Собрания депутатов сельского поселения «село Буркихан».

2) Маллаева Мавлудина Рамазановича — жителя села Буркихан «Агульский район».

3) Мустафаева Абдулвагаба Рамазановича — депутата Собрания депутатов сельского поселения «село Буркихан».

7. Направить настоящее решение Главе муниципального района «Агульский район» Республики Дагестан, для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.

8. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести Агула».

Председательствующий на заседании

Собрания депутатов СП «село Буркихан» Гаджиев Ш.К.