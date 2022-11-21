Конкурс к 100-летию Расула Гамзатова «Белые журавли»

Редакция республиканской газеты «Вести Агула» («Агъуларин хабарар») в честь 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, которое будет широко отмечаться в нашей стране в 2023 году, проводит онлайн — конкурс среди школьников на лучшее чтение стихов великого поэта на русском и агульском языках под названием «Белые журавли». Участие могут принять обучающиеся как внутри МО «Агульский район», так и за его пределами. Тематика конкурса — стихи поэта о Родине, матери, Дагестане, патриотизме и верности долгу.
Конкурс будет проходить с 21 ноября по 5 декабря 2022 года.
Жюри, в составе которого сотрудники редакции, учителя образовательных учреждений и поэты, определят победителей.
Итоги конкурса будут подведены в течение недели после завершения мероприятия.
Победители и призёры конкурса получат памятные подарки, грамоты и денежное поощрение:
1 место — 5000 рублей.
2 место — 4000 рублей
3 место — 3000 рублей
4 место — 2000 рублей
5 место — 1000 рублей
Спонсором конкурса выступает депутат НС РД от Агульского района Магомедали Наврузович Гаджиомаров. Им также учрежден личный приз в 3000 рублей лучшему чтецу.
Участники конкурса должны направлять видеоролики в Телеграм-канал или на WhatsApp по номеру телефона 8-928-504-57-80. Работы участников конкурса будут размещены на официальном Телеграм-канале и социальных сетях издания.
Требование к видеоролику — продолжительность до 5 минут, участник должен представить свою школу, класс, ФИО и выбранное произведение.