В рамках реализации в 2022 году государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» Министерство культуры Республики Дагестан проводит Творческий конкурс информационных материалов по противодействию идеологии терроризма «Поле битвы сердца людей». Конкурс пройдет в 3-х номинациях:

информационный материал в области литературы, журналистики (по противодействию идеологии терроризма), информационный материал в области теле- и киноискусства (по противодействию идеологии терроризма), информационный материал в области изобразительного искусства (по противодействию идеологии терроризма).

Прием заявок объявлен до 5 сентября 2022 г. Торжественное закрытие с награждением победителей состоится 26 сентября 2022 года в Театре поэзии (г.Махачкала).