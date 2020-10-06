Конкурс «Экспортер года» определил победителей в СКФО

5 октября в городе Ставрополе состоялось награждение победителей премии «Экспортер года» на окружном этапе. Два дагестанских предприятия одержали победу в номинациях «Прорыв года» и «Малое и среднее предпринимательство».

Это компании «НИВА ГРИНХАУЗИС» и АО «Каспийский завод листового стекла». Награды победителям вручал руководитель Центра поддержки экспорта РД Руслан Абаскулиев.

Напомним, конкурс «Экспортер года» проводится ежегодно в масштабах всей страны, его учредителем выступил Российский экспортный центр.