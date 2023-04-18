Конкурс для журналистов и исследователей медиа  «Семья и будущее России»-2023

Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов и медиаисследователей, освещающих, анализирующих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.

Организатор:

Фонд Андрея Первозванного

При поддержке

Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда целевого капитала «Истоки».

К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты журналистов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также Заявки-анкеты представителей ВУЗов.

Необходимо заполнить заявку-анкету Заявителя в Google Формы

Ссылка на заявку-анкету:

https://forms.gle/bFLyCin6aTZHNDWGA

Подробная информация и Положение о Конкурсе:

https://fap.ru/news-publications-svyatost-materinstva/tpost/cyb3n32f61-startoval-priem-zayavok-na-konkurs-dlya

для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»:

работы (3 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период

с 15 июня 2022 года до 15 июля 2023 года.

Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы»:

научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2021 года до 15 июля 2023 года.

Работы на КОНКУРС принимаются с 01 апреля 2023 г. до 25 июля 2023 г.

Более 60 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Премиальный фонд выделяется

Всероссийской программой «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного.

Денежные призы выплачиваются за 1, 2, 3 место в каждой номинации, также денежный приз получают участники, отмеченные Спецпризом Председателя жюри конкурса.

Рекомендация: Обращаем внимание на изменения в Положении. Заявку может подать один автор (коллективные заявки не принимаются). В Заявке должно быть 3 материала одного автора (не как раньше было – 10 материалов). Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

Координатор Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России»:

Антонова Елена Леонидовна;

Эл. почта: konkursfap_2023@mail.ru