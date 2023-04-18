Конкурс для журналистов и исследователей медиа  «Семья и будущее России»-2023

Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов и медиаисследователей, освещающих, анализирующих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.
Организатор:
Фонд Андрея Первозванного
При поддержке
Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Фонда целевого капитала «Истоки».
К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты журналистов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также Заявки-анкеты представителей ВУЗов.
Необходимо заполнить заявку-анкету Заявителя в Google Формы
Ссылка на заявку-анкету:
https://forms.gle/bFLyCin6aTZHNDWGA
Подробная информация и Положение о Конкурсе:
https://fap.ru/news-publications-svyatost-materinstva/tpost/cyb3n32f61-startoval-priem-zayavok-na-konkurs-dlya
для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»:
работы (3 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период
с 15 июня 2022 года до 15 июля 2023 года.
Для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы»:
научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2021 года до 15 июля 2023 года.
Работы на КОНКУРС принимаются с 01 апреля 2023 г. до 25 июля 2023 г.
Более 60 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов. Премиальный фонд выделяется
Всероссийской программой «Святость материнства» Фонда Андрея Первозванного.
Денежные призы выплачиваются за 1, 2, 3 место в каждой номинации, также денежный приз получают участники, отмеченные Спецпризом Председателя жюри конкурса.
Рекомендация: Обращаем внимание на изменения в Положении. Заявку может подать один автор (коллективные заявки не принимаются). В Заявке должно быть 3 материала одного автора (не как раньше было – 10 материалов). Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.
Координатор Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России»:
Антонова Елена Леонидовна;
Эл. почта: konkursfap_2023@mail.ru