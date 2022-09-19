Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации проводит Эколого-просветительский общероссийский конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» — 2022, посвященный вопросам бережного отношения к водным ресурсам.

Конкурс проводится в рамках мероприятий Росводресурсов, направленных на экологическое просвещение молодого поколения и пропаганду экологических знаний водоохранной тематики.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет.

Регистрация участников конкурса проходит с 20 июня по 30 сентября 2022 года на сайте рисуюводу.рф.