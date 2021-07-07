Политика

Конкуренция на выборах депутатов Госдумы VIII созыва

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Представленные в федеральном списке кандидатур на выборах депутатов Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия»  министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров — достойные и авторитетные в масштабах страны люди. В своей служебной деятельности в сфере укрепления обороноспособности страны, защиты её национальных интересов во внешней политике, в гуманитарной и социальной сферах, они добиваются значимых результатов. Особенно за последние годы обострения политической ситуации со странами НАТО во главе с США.

Что касается известных артистов, спортсменов и певцов, которых партии включают в свои списки, чтобы привлечь избирателя, то им не стоит обольщаться. Наши ушлые избиратели уже не те, что в ельцинские времена. Они делегируют в Государственную Думу своего представителя не Шарапова играть, не футбол гонять и не припевать, а чтобы защищать свои интересы и интересы государства. И таким  кандидатам, если не применят административный ресурс, дадут фору на много очков вперед независимые выдвиженцы от граждан и общественных организаций.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»

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