Общество

Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа прошел в республике в восьмой раз

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В рамках реализации госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в республике Дагестан» 23 сентября состоялся Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа. На мероприятии, которое проводится в восьмой раз, присутствовал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов, а также представители духовенства северокавказских регионов.

Главной темой мероприятия стали вопросы стабильности, мира, а также меры противодействия террористической идеологии.

Спикером конгресса выступил ректор ДГИ Магомед Гаджидадаев.

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