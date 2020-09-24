Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа прошел в республике в восьмой раз

В рамках реализации госпрограммы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в республике Дагестан» 23 сентября состоялся Конгресс мусульманских общин Северного Кавказа. На мероприятии, которое проводится в восьмой раз, присутствовал министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов, а также представители духовенства северокавказских регионов.

Главной темой мероприятия стали вопросы стабильности, мира, а также меры противодействия террористической идеологии.

Спикером конгресса выступил ректор ДГИ Магомед Гаджидадаев.