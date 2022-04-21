Конфликт интересов

Позиции Франции и США начинают расходиться

Оценка происходящих событий на Украине разными мировыми политическими лидерами начинает всё больше и больше расходиться. Внимание приковано, разумеется, к выборам президента Франции, и каждое заявление каждого кандидата на вес золота – может стоить победы. И в этих заявлениях мы наблюдаем плавный разворот в сторону России – и это не только позиция Ле Пен, но и Макрона.

Оба кандидата в президенты Франции отказались называть проводимую на Украине спецоперацию «геноцидом украинского народа» со стороны России. И это не потому, что «геноцида» действительно нет, а потому, что французские лидеры перестали вторить позиции США по данному вопросу. А вот позиция американских лидеров совершенно обратная – и не только Байдена, но и его главного оппонента – Дональда Трампа. Да, Трамп, которому его политические противники приписывают сотрудничество с Российской Федерацией, решил назвать действия РФ на Украине геноцидом. Почему так? Всё по тем же политическим мотивам.

Но какова ведь разница – для того, чтобы победить во Франции, нужно заверить своих избирателей в том, что у тебя нет резкой позиции по России, что ты нацелен на сотрудничество, а не на конфронтацию. И, напротив, чтобы получить возможность баллотироваться на следующих выборах в Америке, нужно показывать и доказывать всем, какой ты русофоб. Но тут дело, скорее, не в американских избирателях, а в политических элитах США.

То, что публично французский президент и кандидат в президенты озвучивают вещи, прямо противоположные заявлениям в США, означает одно – Европа не хочет разрывать отношения с Россией, бизнес с Россией и в конце концов не хочет стать в очередной раз оружием против России в чужих руках.

Да, ещё некоторое время назад мы надеялись на взаимовыгодное сотрудничество с ФРГ, и при прагматичной Меркель это было возможно. Но с Шольцем дело обстоит иначе. Зато во Франции начинается разворот в нашу сторону.

Да, не стоит ждать чудес. Не стоит думать, что даже при победе Ле Пен Франция станет нашим другом в Европе. Это сложный, длительный процесс, который Франции будут всячески мешать вести. Так же мешать, как помешали Германии. Даже выход из НАТО будет весьма проблематичен. Такой крутой разворот возможен только при тотальном ослаблении США. К счастью, происходит в том числе и это. Так, на американских телеканалах всё чаще можно слышать недовольство политикой и Байдена, и экономикой США.

Так, Такер Карлсон об американской действительности произносит в эфире следующие фразы: «Инфляция побила очередной рекорд. И это, согласно официальной правительственной статистике, которая делает всё, чтобы скрыть эту инфляцию. Но оказывается, трудно скрыть рост цен на мясо и бензин. Ценность доллара катится в пропасть, а вот ценность российского рубля растёт. Подумайте об этом и горько усмехнитесь про себя».

В общем, не всё так просто в американской действительности и американской экономике. И если подобные изречения уже появляются в эфире американских СМИ, то нечего и говорить про уменьшающееся влияние на французское общество.

Даниил Безсонов