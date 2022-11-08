КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

Завтра, 9 ноября, на базе Дагестанского госуниверситета состоится заседание проекта Совета по внешней и оборонной политике «Северный Кавказ в Международном контексте: вызовы и возможности». Откроют заседание ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и председатель Президиума СВОП Федор Лукьянов.

В мероприятии примут участие представители Народного Собрания РД и Правительства РД, профессора вузов России и другие.

В рамках проекта пройдут сессии на темы:

11:00-12:00 – Экономическая война против РФ: что дальше?

12:15-13:15 – Кавказ в условиях мирового хаоса: особенности и перспективы

13:15-14:15 – Мировая политика – как проиграть меньше других?

А также в 15:00– 16:00 – пройдет публичная лекция Федора Лукьянова на тему: «К отпору готовы? Как добиться успеха в новой конфронтации?».

Приглашаем всех желающих!