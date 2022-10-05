Конференция «Анатомия протеста» прошла в Махачкале

Сегодня в большом зале исторического парка «Россия – моя история» состоялась конференция «Анатомия протеста», которую организовала Дагестанская региональная общественная организация «Ватан Дагестан». В качестве экспертов на мероприятии выступили ведущие специалисты в области информационных технологий, профилактики проявлений терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде. Руководитель РИА «Дагестан» Магомед Магомедов рассказал о цветных революциях в мире, а также о том, как готовились недавние протесты в Дагестане. По его словам, за ними стояли 72 ЦИПСО ГУР ВСУ, в которых появился Кавказский отдел. Были созданы каналы с протестной антироссийской риторикой. Для наработки контактов Дагестан посетило 7 журналистов-иноагентов. По данным «РЭД М» в Киеве, Днепре, Виннице, Житомире и Одессе прошли беседы и консультации с этническими кавказцами, проживающими на территории подконтрольной украинскому режиму. Чтобы отвлечь правоохранительные структуры, в день протеста в медицинские учреждения, роддомы и ряд важных объектов поступило около 60 сообщений о минировании. Магомедов отметил, что протесты провалились из-за того, что общество их не очень поддержало, а также из своевременной реакции спецслужб и некачественной подготовки ЦИПСО ГУР Украины. Руководитель ГБУ РД «ИКЦ» Мухтар Амиров рассказал об использовании фейков для повышения протестной активности. Призвал присутствующих прежде чем поверить информации и рассылать дальше, проанализировать ее, подумать о последствиях в случае, если информация окажется неверной. Заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму ЦПЭ МВД по РД Гаджи Абдуллаев рассказал о противодействии экстремистской деятельности в молодежной среде. Он отметил, что любое действие в интернете оставляет цифровой след и по нему можно отследить любого человека. «Единственное чего вы добьетесь своими неправомерными действиями, это проблемы для вас и вашей семьи. Вы испортите свое будущее. Ваша основная задача на сегодняшний день — это получать знания. Если вы в будущем станете сильнейшими специалистами в своей области, то эти статьи КоАП РФ и УК РФ, по которым вас сегодня привлекут, могут испортить вашу жизнь», — обратился Абдуллаев к студентам и школьникам. Заместитель начальника УФСИН региона Аликади Магомедов рассказал об условиях пребывания в СИЗО и местах лишения свободы лиц, привлекаемых за экстремизм.

Источник: Мирмол