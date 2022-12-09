Кондитерская фабрика в Избербаше за год произвела продукцию на сумму более 60 млн рублей

В пятницу, 9 декабря, в рамках рабочей поездки в город Избербаш Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил кондитерское предприятие ООО «ЕВРОКОНД».

Директор завода Магомедсалам Сунгуров, который провел для гостей экскурсию.

ООО «ЕВРОКОНД» функционирует с 1999 года, на сегодняшний день на заводе трудятся 72 человека. Здесь производят сахарное, галетное, глазированное печенье, вафли, зефир и мороженое.

За 2021 год предприятие произвело продукцию на сумму 60,2 млн рублей и уплатила налоги, сборы и прочие платежи в бюджеты различных уровней на сумму 14,6 млн рублей.

«Готовая продукция поставляется в магазины не только внутри субъекта, но и в целом по СКФО, а также в г. Москва и в Республику Крым», — отметил Сунгуров.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, в свою очередь, отметил высокую технологичность производства и соответствие выпускаемой продукции стандартам ГОСТ.

«Власть должна поддерживать любого производителя, который занимается своим делом, тем более производством продовольственной продукции, которая востребована везде. В постсоветский период были годы, когда мы ели продукцию непонятного происхождения и качества, а здесь качество соответствует всем мировым стандартам, и самое современное оборудование. Если вам нужна какая-то поддержка со стороны Правительства РД, вы можете на нее рассчитывать», — сказал глава кабмина в беседе с директором фабрики.

В завершение премьер поручил представить к награде руководителя кондитерского предприятия за вклад в развитие промышленности республики.