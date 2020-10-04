Кому одним из первых начислили доплаты за классное руководство?

Совсем недавно Президентом страны был подписан закон о выплатах классным руководителям дополнительно 5 000 рублей, в качестве меры поддержки. Федеральным бюджетом было выделено на реализацию закона 25 миллиардов рублей, и 30 сентября, практически среди первых, причитающиеся 5 тысяч рублей получили классруки каспийских школ — это почти 600 педагогов.

Заместитель Главы Администрации г.Каспийска, курирующая сферу образования по городу, Людмила Левицкая подчеркнула, что надбавка положена каждому классному руководителю, независимо от того, сколько обучающихся в классе.

Глава Каспийска Магомед Абдуллаев заметил, что эта поддержка, в дополнение к заработной плате учителей, является весомой, что она вдохновит их на новые достижения, что очень важно: «Преподаватели — это движущая сила, целая армия, от которой зависит уровень образованности наших детей».

Если ранее за классное руководство, учитывая весь объем возлагаемой на классного руководителя работы, выплачивалась весьма символическая сумма, то эти 5 тысяч рублей станут своего рода стимулом для педагогов и мерой оценки их работы.

Директор МБОУ СОШ №1 города Каспийска Фериде Алиева считает, что педагоги города являются одними из лучших по республике. «Творческие конкурсы и другие соревнования показывают уровень профессионализма, несмотря на финансовую сторону. Именно поэтому получить президентские доплаты в числе первых вдвойне приятно и ценно», — отметила она.