Компьютерный томограф закуплен Минздравом РД в Кизлярскую ЦРБ

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Кизлярская центральная районная больница получила компьютерный томограф. Новое оборудование, закупленное республиканским Минздравом, будет применяться для проведения детального обследования практически любой локализации. При необходимости, за день медики райбольницы смогут принимать порядка 20 пациентов.

Компьютерный томограф поможет проводить исследования для пациентов с онкологией, инсультом, черепно-мозговой травмой. Также их будут использовать для других заболеваний, требующих оперативного реагирования.

В торжественной церемонии открытия кабинета КТ приняли участие первый замминистра здравоохранения Дагестана Джавгарат Исаева, глава МО «Кизлярский район» Аким Микиров, главврач Кизлярской ЦРБ Кутбудин Газиев, главный врач ЦГБ г. Кизляр Эльдар Магомедов, коллектив больницы.