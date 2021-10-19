Композитор Мурад Кажлаев получил медаль Героя труда

Сергей Меликов вручил композитору знак особого отличия «Герой труда Российской Федерации» накануне.

Соответствующий указ в апреле подписал Президент Владимир Путин. Звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Мурад Кажлаев – один из основоположников дагестанского профессионального музыкального искусства. Его творческий путь начался в Баку, где будущий композитор окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории, а затем Азербайджанскую государственную консерваторию по классу композиции у Б.И.Зейдмана.

В выдающемся творческом наследии маэстро – первый национальный дагестанский балет «Горянка», балет «Шамиль», симфонические и джазовые произведения, мюзиклы «Миллион новобрачных», «Пора красных яблок», музыка к кинофильмам и театральным спектаклям, замечательные вокальные произведения. В списках сочинений – свыше 350 произведений, многие из которых выпущены в России, Германии, Италии и США.