Комплексное развитие города Каспийска обсудили в рамках выездного заседания Комитета по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству НС РД

В городе Каспийске прошло выездное заседание Комитета по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству НС РД по вопросу комплексного развития городской агломерации.

Заседание состоялось при участии руководителя городской администрации Каспийска Бориса Гонцова. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено реализации нацпроектов и госпрограмм, в том числе программы догазификации.

По словам заместителя главы Арсена Шерифова, комплексное развитие города предполагает сбалансированное развитие всех территорий и элементов городского хозяйства. В этой связи в разных частях Каспийска определены пять больших локаций где будет проводится комплексная застройка. В текущем году на территории муниципалитета реализуются пять нацпроектов, кроме того поданы заявки с целью включения города ещё в четыре национальных проекта.