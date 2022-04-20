Комплексное развитие города Дербента обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

19 марта Сергей Меликов посетил с рабочим визитом Дербент, в рамках которого провёл совещание по комплексному развитию города. В рамках совещания, Глава Республики Дагестан поблагодарил руководство города Дербента за организованную на высоком уровне подготовку к туристическому сезону, отметив, что городские площадки отвечают требованиям времени, а также привлекают к занятости молодых людей. В рамках комплексного территориального развития города, в Дербенте в прошлом году построено и отремонтировано до полутора десятка учреждений сферы образования, реконструировано четыре улицы, обустроено десять игровых площадок. Кроме того, в 2022 году будут продолжены мероприятия по улучшению дорожно-уличной инфраструктуры и капитального ремонта учреждений социальной сферы. По словам первого вице-премьера РД Руслана Алиева, до 2025 года в Плане мероприятий по комплексному развитию города Дербента будет реализовано 85 мероприятий с общим объемом финансирования более ста восьмидесяти трёх миллиардов рублей. На данный момент Минэкономразвития России совместно с республикой проводят мероприятия по актуализации Плана развития Дербента.

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