Комплекс заводов по производству строительных материалов появится в Дагестане

Как сообщил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Артем Хрюкин, одним из ключевых среди реализуемых инвестпроектов является проект по строительству индустриального комплекса «Каспийск» ООО «Капитал Инвест-Пром».

«Проектом предусмотрено создание комплекса заводов по производству строительных материалов. Общий объем инвестиций составил 1 млрд 719 млн рублей, предполагается создание 236 рабочих мест. В настоящее время создано 15 рабочих мест.

Стоит отметить, что в рамках заседания Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление господдержки инвесторам принято положительное решение о предоставлении статуса «приоритетный инвестиционный проект РД» проекту предприятия ООО «Капитал Инвест-Пром», — рассказал Хрюкин.