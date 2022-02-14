Компания “Рычал-Су” готова финансировать реконструкцию мечети в селе Рича

Сегодня, 14 февраля, на очередном совещании под председательством главы Агульского района Закира Каидова ответственные лица доложили информацию об оперативной обстановке в муниципалитете.

В начале мероприятия глава района Закир Каидов призвал усилить работу по вакцинации для улучшения эпидемиологической ситуации и напомнил руководителям учреждений о необходимости активного вовлечения в этот процесс.

Далее представитель правопорядка Иса Курбанов проинформировал присутствующих о проводимых со стороны ОМВД профилактических мероприятиях “Оружие” и “Оружие-выкуп”, которые призывают граждан сдавать оружие с просроченным разрешением на ее ношение и незаконное хранение.

Комментируя выступление сотрудника ОМВД по Агульскому району, Закир Каидов напомнил о необходимости вежливого отношения к автовладельцам и особенно к старшему поколению. Дело в том, что на имя руководителя муниципалитета поступила жалоба от взрослого человека о грубом обращении сотрудников полиции во время проверки документов.

“В районе мы все друг друга знаем. Взрослые люди садятся за руль, не потому что им больше нечего делать или хотят показать себя. Они садятся за руль по необходимости”, — напомнил Каидов.

По линии энергобезопасности в муниципалитете доложил старший мастер агульских электросетей Изамудин Шабанов. Он проинформировал о спаде нагрузки на электросети в целом по району и объяснил это установкой 8 новых трансформаторов, включая село Рича. Также Шабанов напомнил о необходимости замены старых проводов с меньшим сечением, которые не соответствуют мощностям. Глава муниципалитета добавил, что, если финансовые возможности позволят, то постараются оказать содействие в приобретении проводов для замены в критических отрезках, как это было сделано в конце прошлого года с трансформаторами, когда за счет средств муниципального бюджета было закуплено 3 штуки для нужд района.

Коснулся глава муниципалитета также вопроса сохранения и развития обычаев и традиций агульского народа. И назвал недопустимым, когда аморальное поведение некоторых горянок и горцев портит репутацию целого народа. “Надо нам самим показывать пример соблюдения наших традиций. Как мы завтра будем с подрастающего поколения что-то требовать, если мы сами не являемся примером сохранения всех этих традиций?” — задался вопросом Каидов.

Напомнил глава муниципалитета и о ситуации в районе с пенсионными выплатами и сообщил, что соответствующее письмо направлено руководителю Пенсионного Фонда республики.

Говоря о проводимой работе по соблюдению трудового законодательства, Закир Каидов рассказал об имеющихся фактах трудоустройства мертвых душ в учреждениях муниципалитета и подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.

В продолжение совещания глава муниципалитета сообщил также о подписании задания на проектирование и утверждение по Тпигской СОШ, по детским садам в селах Буркихан и Рича, которые признаны аварийными. И, если в мартовскую корректировку бюджета попадут, то в текущем году начнутся проектно-изыскательные работы. “Нам на этом нельзя останавливаться. Очень много вопросов по водообеспечению, водоотведению, по спортивным и культурным объектам, которые нам нужно решать, чтобы мы могли сказать, что для жителей муниципалитета созданы определенные условия. Будут привлекаться инвесторы в туризм и сельское хозяйство. Реконструкция мечети села Тпиг идет. Кроме того, у нас есть трехстороннее соглашение с компанией “Рычал-Су”, которая готова полностью финансировать реконструкцию Ричинской мечети, сколько бы это денег ни стоило. На подготовку проектных документов выделено 4 млн. руб. Ее будет реконструировать лицензированная компания”, — заключил глава района.

Камиль Мирзоев