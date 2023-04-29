Компания Дербент вино познакомит посетителей Кавказской инвестиционной выставки с традициями дагестанского виноделия

Компания базируется в древнейшем городе России, Дербенте. Особенности местного ландшафта, почвы и климата создали мощный терруар, позволяющий выращивать превосходные по своим вкусовым качествам сорта винограда: как классические «шардоне», «совиньон», «рислинг», так и уникальные автохтоны – «гюляби», «докур», «джунга», «лацучере», «нарма», «гирма», которые компания Дербент вино планирует возродить.

Цель предприятия – сделать Дербент столицей нового винодельческого региона России, который будет известен своими качественными и уникальными винами во всем мире.