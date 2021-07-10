Политика

Коммунальную инфраструктуру Северного Дагестана ждёт модернизация

Оставить комментарий

Абдулпатах Амирханов проинспектировал подготовку Кизилюрта, Кизляра и Хасавюрта к зимнему отопительному периоду.

Во всех городах оценены работы, проводимые относительно тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также системы канализации, приняты решения и даны соответствующие поручения по исполнению намеренного. Северной зоне предстоит обновление значительной части котельных, систем водо-, газоснабжения. Кроме того, будут продолжены работы по строительству очистных сооружений по мере финансирования.

В поездке Председателя Правительства сопровождали министр энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов, руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов и другие.

Также читают:

Николай Павлов награждён Сергеем Меликовым медалью...
Сергей Меликов и Николай Шульгинов обсудили вопрос...
Процесс голосования за объекты благоустройства в Д...
Владимир Васильев: «Нам нужно создать условия, что...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *