Коммунальную инфраструктуру Северного Дагестана ждёт модернизация

Абдулпатах Амирханов проинспектировал подготовку Кизилюрта, Кизляра и Хасавюрта к зимнему отопительному периоду.

Во всех городах оценены работы, проводимые относительно тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также системы канализации, приняты решения и даны соответствующие поручения по исполнению намеренного. Северной зоне предстоит обновление значительной части котельных, систем водо-, газоснабжения. Кроме того, будут продолжены работы по строительству очистных сооружений по мере финансирования.

В поездке Председателя Правительства сопровождали министр энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов, руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов и другие.