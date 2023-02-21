Комментарий врио министра финансов республики к Посланию Президента России

«Послание президента определяет вектор развития государства и приоритеты в работе органов власти всех уровней. Каждый раз ставятся конкретные цели и задачи.

Сегодня Владимир Путин особое внимание уделил трем направлениям. Первое – это меры поддержки людям. Второе направление – это помощь регионам. И третье – это международная повестка. Очень важно, был озвучен целый пакет крайне важных мер помощи для семей с детьми, для нуждающихся людей, для одиноких мам, что ориентировано на решение ряда социальных проблем, отражены вопросы, связанные с социальным и экономическим развитием страны.

Размер социального налогового вычета вырастет до 110 тыс. руб. в год, 13% государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

Также президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, вычет за лечение — со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля, что приведет к увеличению зарплат.

Индексация материнского капитала почти на 12%.

Шамиль Дабишев подчеркнул, что министерство будет принимать активное участие в реализации поставленных задач, которые позволят повысить благосостояние людей, сделать их жизнь безопаснее и комфортнее уже в ближайшее время», — сказал руководитель министерства.