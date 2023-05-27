Комментарий министра финансов РД по встрече Сергея Назарова с предпринимателями

В Доме Дружбы прошла встреча заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова с бизнес-сообществом Республики Дагестан.

Участие в мероприятии принял врио министра финансов республики Шамиль Дабишев.

В своём выступлении Сергей Назаров отметил важность региона: «Дагестан — один из крупнейших регионов Северного Кавказа, республика с огромным потенциалом. Сегодня наш диалог должен быть нацелен на обсуждение развития бизнеса и сложности, связанные с этим».

Говоря о важности мероприятия для развития республики, Шамиль Дабишев отметил: «Сегодня выступили представители деловых объединений республики, обсуждены необходимые меры и инструменты поддержки инвестиционного климата у нас в регионе. Очень важно, что эти обсуждения проходили с предпринимательским сообществом Дагестана. Надеюсь, встреча даст дополнительный толчок к плотному взаимодействию госсектора с бизнесом. Минфин со своей стороны готов активно в этой работе участвовать».