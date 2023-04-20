Общество

Комментарий главы Хивского района по итогам Послания Главы Республики Дагестан Сергея Меликова НС

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Глава МО «Хивский район» Ярмет Ярметов, комментируя Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию, отметил, что особое внимание Сергей Алимович уделил перспективам развития региона в сложившихся условиях, а именно реализации федеральных и республиканских программ развития, инфраструктуры и благоустройства городов и районов, земельно – имущественной и дорожной отрасли, здравоохранению и образованию, обеспечению населения надежным электроснабжением и газоснабжением, качественной питьевой водой и водоотведением, сельскому хозяйству, туризму, экологии и другим актуальным насущным вопросам.

Кроме того, Ярмет Ярметов добавил, что в своем выступлении Сергей Алимович, после анализа каждой сферы деятельности, ориентировал на пошаговое решение стоящих перед нами задач.

Также в Послании Сергей Алимович подчеркнул, что «Земля и имущество должны работать на благо народа и государства!», напоминая о поручении, данном до конца года Правительству Дагестана, совместно с главами муниципалитетов, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований.

Особо Глава Республики Дагестан отметил заслуги участников СВО, сплоченность дагестанского народа в организации гуманитарной поддержки участников боевых действий на Украине».

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