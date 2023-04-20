Комментарий главы Хивского района по итогам Послания Главы Республики Дагестан Сергея Меликова НС

Глава МО «Хивский район» Ярмет Ярметов, комментируя Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию, отметил, что особое внимание Сергей Алимович уделил перспективам развития региона в сложившихся условиях, а именно реализации федеральных и республиканских программ развития, инфраструктуры и благоустройства городов и районов, земельно – имущественной и дорожной отрасли, здравоохранению и образованию, обеспечению населения надежным электроснабжением и газоснабжением, качественной питьевой водой и водоотведением, сельскому хозяйству, туризму, экологии и другим актуальным насущным вопросам.

Кроме того, Ярмет Ярметов добавил, что в своем выступлении Сергей Алимович, после анализа каждой сферы деятельности, ориентировал на пошаговое решение стоящих перед нами задач.

Также в Послании Сергей Алимович подчеркнул, что «Земля и имущество должны работать на благо народа и государства!», напоминая о поручении, данном до конца года Правительству Дагестана, совместно с главами муниципалитетов, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах муниципальных образований.

Особо Глава Республики Дагестан отметил заслуги участников СВО, сплоченность дагестанского народа в организации гуманитарной поддержки участников боевых действий на Украине».