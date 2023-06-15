Комментарий руководителя Дагпредпринимательства после участия в сессии по привлечению бюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

По словам Гусейна Гусейнова:

«Во-первых, важно тщательно подготовить свой бизнес-план и презентацию проекта, чтобы привлечь внимание инвесторов.

Во-вторых, нужно иметь ясное понимание ожиданий и требований инвесторов, чтобы сделать предложение наиболее привлекательным.

И, конечно же, необходимо быть готовым к предоставлению отчетности и общению с инвесторами в дальнейшем, поскольку это поможет поддерживать длительные и успешные бизнес-отношения.

В целом, привлечение внебюджетных финансовых средств в реализацию проектов импортозамещения — это отличная возможность для наших предпринимателей и компаний, которые стремятся развиваться и создавать новые рабочие места, а также уменьшить зависимость от импорта.

Обмен опытом и знаниями в этой сфере может способствовать росту экономики страны и повышению ее конкурентоспособности в текущих условиях», — отметил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана.