Общество

Комитету по ветеринарии РД поручено проработать вопрос создания в Махачкале типового питомника для бездомных животных

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Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Комитета по ветеринарии республики. В рамках мероприятия, премьер дал поручение проработать вопрос создания типового питомника для бездомных животных в Махачкале.

«Какой бы бюджет у нас не был, мы на эти цели выделяем соответствующие средства. У нас в марте будет внесение изменений в бюджет Республики Дагестан, давайте выйдем с предложением создать типовой питомник на територии города Махачкалы, тем более сейчас есть легковозводимые модульные конструкции, которые очень быстро строятся», — отметил премьер, добавив: «Нельзя допускать, чтобы наше население страдало от безнадзорных животных».

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