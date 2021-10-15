Комитет Совфеда провел заседание по итогам проверки соцобъектов Дагестана

15 октября Андрей Яцкин — первый зампредседателя СФ РФ — провел заседание с участием Главы Дагестана Сергея Меликова. В совещании приняли участие также руководители органов федеральной и региональной исполнительной власти. Темой обсуждения выступила реализация Постановления СФ РФ «О господдержке соцэкономического развития РД».

Сергей Меликов отметил, что темпы соцэкономического развития динамичны, однако не могут устраивать. Основной проблемой для республики остаётся безработица. Наряду с этим активно развивается агропромышленность, лёгкая промышленность и туризм.

Глава озвучил все актуальные для региона проблемы, которые требуется решить, чтобы Дагестан перестал быть отстающей республикой и вышел в преуспевающие.

Андрей Яцкин подвёл итоги проделанной работы в рамках реализации постановления, поблагодарил руководство республики за тщательную подготовку к заседанию и назвал «рецепт» достижения поставленных задач. Он отметил, что СФ и руководство республики смотрят в одном направлении.