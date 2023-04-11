Комитет семей воинов Отечества РД встретился в Казбековском районе с семьями участников СВО

Сегодня, 11 апреля, в большом зале Центра традиционной культуры народов России села Дылым состоялась встреча членов семей военнослужащих из Казбековского района, участвующих в СВО, с представителями Комитета семей воинов Отечества Республики Дагестан, в числе которых руководитель Комитета семей воинов Отечества РД, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, заместитель министра здравоохранения Салман Ахмедов и начальник отдела по делам ветеранов Министерства труда и социального развития РД Захраханум Мурадова.

Власти муниципалитета были представлены главой МР Гаджимурадом Мусаевым, председателем Собрания депутатов Гирисханом Гирисхановым, а также руководителями социальных и медицинских учреждений и общественных организаций.

Интизар Мамутаева ознакомила присутствующих с задачами и целями Комитета, подчеркнув, что эти задачи можно решить только в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и общественно-политическими организациями. Такую задачу ставит перед Комитетом Глава республики Сергей Меликов. Председатель Союза женщин республики дала высокую оценку деятельности женсовета Казбековского района под руководством Пата Айтемировой за большую работу в оказании гуманитарной помощи военнослужащим и членам их семей.

В рамках встречи члены семей военнослужащих задавали вопросы, касающиеся в основном регламента предоставления социальных льгот и гарантий для семей военнослужащих. На их вопросы отвечали представители профильных министерств. На некоторые вопросы в своей компетенции отвечал глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, подчеркивая, что он на связи с каждым из военнослужащих и в курсе их нужд и проблем.

Выступающие члены семей поблагодарили за поддержку лично главу района и работников социальных служб. Особенно эмоционально под аплодисменты выступила жительница селения Калининаул Зубайшат Гаджиева: «Родину нужно любить и защищать не за льготы или большие зарплаты. У меня в СВО участвуют три сына, я похоронила племянника, еще один племянник пропал без вести. Но мы верим в правое дело наших ребят, в нашу Победу, и стараемся делать все, чтобы Победу приблизить!»