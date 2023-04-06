Комитет семей воинов Отечества провел в Кизилюрте встречу с родственниками семей военнослужащих

Сегодня, 6 апреля, в актовом зале администрации города Кизилюрта состоялась встреча руководства регионального Комитета семей воинов Отечества, возглавляемого председателем Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой, с родными военнослужащих из Кизилюрта и Кизилюртовского района.

Для того, чтобы детально рассмотреть вопросы и проблемы семей военнослужащих и получить четкие разъяснения на встречу были приглашены члены разных ведомственных органов, активно занимающиеся вопросами военнослужащих и их семей: замминистра здравоохранения республики Салман Ахмедов, замминистра труда и соцразвития Зураб Багомедов, и.о. директора Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей Магомед Рашидов, начальник отдела Миннаца РД Хасайбат Валиева, также заместитель главы города Кизилюрт Малик Патахов и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

Интизар Мамутаева, открывая мероприятие, рассказала о деятельности и задачах комитетов, созданных по поручению Президента России Владимира Путина в регионах страны, которые призванные оказать необходимую помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции.

Подробную информацию обо всех дополнительных денежных выплатах и льготах, а также гарантиях участникам специальной военной операции рассказала в своем выступлении Хасайбат Валиева. Воспользовавшись предоставленной возможностью, жены и матери защитников обратились к членам президиума со всеми волнующими их вопросами и проблемами о льготах и социальной поддержке, предусмотренных для их семей. Самым распространенным у родственников мобилизованных стал вопрос о предоставлении законного отпуска для участников спецоперации после проведенной полугодовой службы. Этими и другими вопросами, касающимися непосредственно службы, пообещал разобраться индивидуально с каждым военком города и района Шейхсаид Магомедов.