Комитет семей воинов Отечества провел в городе Дербенте встречу с родственниками семей военнослужащих

Комитет оперативно решает проблемные вопросы семей мобилизованных во взаимодействии с профильными ведомствами, оказывает консультационную, юридическую, социальную поддержку.

Участники мероприятия, жены и матери участников спецоперации, задавали вопросы относительно предоставления социальных льгот и гарантий для семей военнослужащих.

Для детального и обстоятельного рассмотрения проблем семей военнослужащих, получения четких разъяснений на встречу были приглашены представители разных ведомственных органов власти.

Все проблемные вопросы, озвученные семьями мобилизованных, фиксировались в ходе встречи. Они будут изучены и решены в первоочередном порядке.

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