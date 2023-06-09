Комитет семей воинов Отечества Дагестана провел в Сулейман-Стальском районе встречу с членами семей участников СВО

Встреча прошла в администрации муниципалитета с участием Главы Сулейман-Стальского района Саида Темирханова, заместителей главы районной администрации, представителей профильных органов и структур.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Дагестана, председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, заместитель министра здравоохранения РД Салман Ахмедов, начальник отдела по делам ветеранов Министерства труда и социального развития РД Захрахалум Мурадова, начальник отдела Министерства по национальной политике и делам религий РД Хасайбат Валиева ознакомили участников встречи с целями и задачами Комитета, выразили готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям участников СВО, а также к сотрудничеству с органами местного самоуправления.

Они дали высокую оценку деятельности администрации муниципалитета, отметили значительный вклад Благотворительного фонда «Умуд» в оказании адресной материальной помощи мобилизованным и семьям погибших участников СВО.

В ходе встречи родители и жены участников специальной военной операции задавали вопросы, касающиеся предоставления социальных льгот и различных гарантий для семей военнослужащих, демобилизации многодетных отцов, увековечивания памяти погибших военнослужащих.

Все пожелания и просьбы были детально рассмотрены. Разъяснены последовательность и пути их решения. Вопросы, в решении которых необходимо содействие республиканских и федеральных структур, взяты Комитетом на учет.

Интизар Мамутаева оставила свои контакты, чтобы семьи участников спецоперации могли обратиться с проблемными вопросами.