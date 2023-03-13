Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию РД информирует

Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан информирует о последствиях незаконного производства, приобретения хранения, перевозки или сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе произведенной в домашних условиях, а также опасности потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции.

Ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции

Продажа алкоголя без лицензии всегда заканчивается административным штрафом, а в некоторых случаях это уголовно наказуемое деяние — государство контролирует этот вопрос. Во многом это позволяет упорядочить продажи и защитить потребителя от некачественной продукции. Контрафактный алкоголь — частая причина отравлений и смертей в России, а штраф за нелегальную продажу алкоголя и другие наказания являются инструментами воздействия на недобросовестных производителей, продавцов, импортёров спиртного.

Кто и кому выдает лицензии

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в Республике Дагестан выдается Комитетом по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан. Важно: стоимость лицензии на розничную торговлю одинаковая по всей стране.

Лицензия выдаётся только после полной оплаты установленных в том или ином случае сумм.

Какой штраф за продажу алкоголя без лицензии.

Как только нарушение зафиксировано, в дело вступают штрафные санкции. Штраф за продажу алкоголя без лицензии будет назначен в зависимости от того, какое нарушение выявлено. В целом же штрафы оговорены в части 3 статьи 14.17 КоАП:

— от 500 000 ₽ до 1 000 000 ₽ с конфискацией — для должностных лиц;

— не более 1/5 совокупного размера выручки (не оборота!) за год с конфискацией продукции (в случае продавца или импортёра) и оборудования (в случае производителя).

Штраф за незаконную торговлю алкоголем.

Под незаконной торговлей можно подразумевать целый спектр нарушений и недействительную лицензию, и нарушения в процессе производства спиртного (например, алкогольные напитки производились из не питьевого сырья), и другие.

Для юридических лиц наказание в виде штрафа составит от 150 до 200 тыс. рублей, при этом к нему добавится конфискация продукции в торговой точке (на производстве или складе). Ещё один способ наказать виновных заключается в приостановке торговой деятельности — срок может достигать 90 дней, а вдобавок будет произведена и конфискация алкогольной продукции.

Важно: в 2017 году был подписан президентский закон, который подразумевает заметное ужесточение наказания за незаконный оборот (производство, хранение или же реализацию) спиртного и прочей продукции с содержанием алкоголя.

Если речь идёт о незаконном изготовлении или продаже спиртосодержащей продукции в особо крупных размерах (от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽), то и наказание будет более серьёзным — это прописано в статье 171.3 УК РФ:

— штраф (денежное взыскание) — 2–3 миллиона рублей;

— виновный может быть привлечён к оплачиваемой работе (до 3 месяцев);

— виновному может быть применена принудительная изоляция (срок до 3 лет).

Административная ответственность за незаконную торговлю алкогольными напитками.

Такая ответственность является своего рода предупреждением. Так, если физлицо было уличено в незаконной продаже алкоголя однократно, а действия при этом не подпадают под уголовную статью, то к нарушителю применяют именно административную ответственность.

Наказанием может стать денежное взыскание (штраф от 30 до 50 тысяч рублей) с параллельной конфискацией спиртного, которое находится на полках или на складе на момент фиксации нарушения. Если продажа осуществляется крестьянским хозяйством или же индивидуальным предпринимателем (что запрещено изначально), то денежное взыскание вырастет до 100–200 тысяч рублей, при этом будет произведена конфискация всего товара, который на момент находится в наличии в торговой точке, на складе.

Опасность потребления нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции.

Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений.

В настоящее время одним из важных вопросов, является потребление нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метанол, и, как следствие, опасной для здоровья человека.

Комитет по виноградарству и алкогольному регулированию Республики Дагестан напоминает и предостерегает граждан от покупки алкоголя в неустановленных для его реализации местах. Жизни и здоровью граждан угрожает нелегальная алкогольная продукция. Легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук и в сети «Интернет». Легальный алкоголь никогда не разливается в пластиковые канистры и не продается в таре без маркировки федеральными специальными марками. Покупать алкоголь рекомендуется на объектах розничной торговли, имеющих соответствующую лицензию. Информацию об юридических лицах и действующих лицензиях, можно получить на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (www.fsrar.ru).

Более подробная информация размещена на официальном сайте Комитета https://комитетдагвино.рф в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и в Телеграмм канале Комитета Дагвино.