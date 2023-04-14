Комитет по ветеринарии РД прокомментировал ситуацию о якобы имеющем место жестоком обращении с животными

«Комитет по ветеринарии Республики Дагестан сообщает, что все сведения, распространяемые в сети Интернет о жестоком обращении с животными без владельцев в республике, не соответствуют действительности.

Начиная с 2017 года республика работает по программе ОСВВ (Отлов, Стерилизация, Вакцинация, Выпуск) — законный и эффективный метод решения проблем с животными без владельцев.

Считаем важным подчеркнуть, что переизбыток животных на улицах является результатом отсутствия обязательной регистрации домашних животных, недостаточности приютов, а также несформированности культуры осознанного и ответственного отношения к животным.

Комитет проводит разъяснительную работу совместно с сотрудниками МВД в учебных заведениях по недопущению жестокого обращения с безнадзорными животными.

Также, на базе городской ветеринарной лечебницы раз в месяц проводятся бесплатные операции по стерилизации собак и кошек (без учета стоимости медикаментов и других расходных материалов).

В регионе создана Рабочая группа для реализации комплекса мер по стабилизации ситуации с безнадзорными собаками. Осуществляется взаимодействие с общественными инспекторами.

В последнее время увеличивается напряжение вокруг данного вопроса, периодически производится сброс провокационных материалов в сети Интернет, но несмотря на это продолжается планомерная работа по выполнению требований федерального законодательства в области обращения с животными», — говорится в публикации размещенной в телеграм.