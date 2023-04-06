Комитет НС по образованию и науке провел рабочие встречи в Хасавюрте и Хасавюртовском районе

Председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко, его заместитель Руслан Ибрагимов и член комитета Ризван Голоев накануне, 5 апреля, провели ряд рабочих встреч в городе Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Во встречах также приняли участие первый заместитель министра образования и науки РД Аида Далгатова и депутат НС РД Уллубий Абуков.

В сопровождении и.о. начальника Управления образования города Станислава Трещева делегация в Хасавюрте посетила детский сад «Аленушка», в котором в прошлом году был проведен капитальный ремонт. Елена Павлюченко, комментируя обход здания учреждения, отметила высокое качество проведенных работ. Также были посещены два строящихся детских сада на 200 и 120 мест.

Затем состоялись рабочие заседания со всеми руководителями образовательных учреждений города и района об актуальных вопросах развития сферы образования.

В ходе мероприятий также были затронуты вопросы весенней призывной кампании. До участников заседаний была доведена информация о необходимости оказания содействия военному комиссариату по всем сопутствующим вопросам, связанным с прохождением срочной и контрактной служб.

Елена Павлюченко и Руслан Ибрагимов обратили внимание присутствующих на внушительный социальный пакет гарантий, льгот и выплат для военнослужащих, вступающих в ряды Вооруженных Сил РФ.