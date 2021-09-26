Политика

Комиссия по ЧС Дагестана сообщила о работах по ликвидации последствий ливней

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26 сентября прошло совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Ситуационном центре Главы Дагестана.

По сообщению вице-премьера Рамазана Джафарова, ливни оставили Цунтинский, Тляратинский, Шамильский, Цумадинский районы и Бежтинский участок без транспортного сообщения и электричества.
Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов отчитался о проделанной работе. Он сообщил, что 25 сентября во все указанные районы были направлены рабочие группы ГУ МЧС и спасательные подразделения. По факту исследования пострадавших соцобъектов и жилых домов нет. Осуществляется комплекс работ по восстановлению электрообеспечения и дорог.

Также было озвучено, что для оперативной ликвидации последствий непогоды привлечены 40 единиц техники и более 100 человек.

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