Комиссия по ЧС Дагестана сообщила о работах по ликвидации последствий ливней

26 сентября прошло совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Ситуационном центре Главы Дагестана.

По сообщению вице-премьера Рамазана Джафарова, ливни оставили Цунтинский, Тляратинский, Шамильский, Цумадинский районы и Бежтинский участок без транспортного сообщения и электричества.

Глава МЧС Дагестана Нариман Казимагомедов отчитался о проделанной работе. Он сообщил, что 25 сентября во все указанные районы были направлены рабочие группы ГУ МЧС и спасательные подразделения. По факту исследования пострадавших соцобъектов и жилых домов нет. Осуществляется комплекс работ по восстановлению электрообеспечения и дорог.

Также было озвучено, что для оперативной ликвидации последствий непогоды привлечены 40 единиц техники и более 100 человек.