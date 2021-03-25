Комиссия МЧС России проверяет готовность ведомств республики к паводкам и пожарам

25 марта в Ситуационном центре РД состоялось совещание под руководством вице-премьера РД Рамазана Джафарова, где обсуждалась готовность республики к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду. Данное совещание состоялось в рамках проверки, которую проводит комиссия центрального аппарата МЧС России. Руководит комиссией директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринат Еникеев. По его словам, в рамках проверки будет проинспектирована работа органов повседневного управления всех уровней, а также он отметил необходимость информационной работы с населением. В рамках мероприятия, на котором присутствовали представители министерств и ведомств республики, были заслушаны доклады о проводимых мероприятиях по пропуску паводковых вод и обеспечению противопожарной безопасности.

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